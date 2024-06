Sarà la cittadina abruzzese di Montorio al Vomano nel cuore del Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga, ad ospitare il ritiro della Fidelis Andria per l’avvio della stagione 2024/2025. La squadra guidata da Ciro Danucci sarà in Abruzzo dal 29 luglio al 13 agosto dove svolgerà due intense settimane di lavoro per preparare al meglio il prossimo campionato di serie D. Nel corso del ritiro previste anche alcune amichevoli.

Importante anche la partnership nata con il comune di Montorio al Vomano, città di circa 8mila abitanti guidata dal Sindaco Fabio Altitonante, che ha recentemente ristrutturato lo stadio “Giampiero Pigliacelli” che sarà il quartier generale della Fidelis per le due settimane di lavoro. Accanto al campo sportivo con erba sintetica di ultimissima generazione, ci sono anche altre strutture sportive che saranno utilizzate dalla Fidelis con palestre e piscina. La squadra guidata dal Presidente Di Benedetto alloggerà all’Hotel Vomano.

La partnership nata con il comune di Montorio al Vomano, con l’importante lavoro del DS Gianni Califano e dell’Amministratore Unico Pietro Lamorte, prevede una serie di iniziative di accoglienza anche per i tifosi biancazzurri che sceglieranno di seguire la squadra in ritiro ma anche attività istituzionali che accompagneranno non solo le due settimane di ritiro ma anche l’intera stagione sportiva.

Nel frattempo per martedì 2 luglio è stata fissata nel pomeriggio la presentazione del DS Gianni Califano e dell’allenatore della prima squadra Ciro Danucci.