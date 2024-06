Parte il nuovo progetto “Fidelis Young”: settore giovanile e scuola calcio con un occhio attento alla crescita del vivaio e delle idee future della società. A breve sarà presentato l’intero organigramma che potrà contare sulla preziosa collaborazione dell’esperienza di importanti figure del mondo del calcio giovanile e scouting italiano. Ma sono già in cantiere i primi stage per ragazzi e ragazze con l’importante novità dell’avvio, per la prima volta nella storia, del settore femminile Fidelis. Un progetto, quello di “Fidelis Young” che prevederà anche gruppi selezionati gratuiti, gruppi aperti, gruppi di formazione tecnico-tattica e la scuola calcio. Obiettivo sarà quello di crescere premiando costanza, perseveranza, profitto scolastico e qualità senza tralasciare un elemento fondamentale come l’identità e l’appartenenza ad una maglia che sin da piccoli bisogna sentire una seconda pelle. Tante le iniziative previste in collaborazione con la prima squadra.

Gli stage si svolgeranno tutti allo stadio “Degli Ulivi” prestigioso palcoscenico della città di Andria e della Fidelis per ragazzi e ragazze nate dal 2007 al 2020. Per partecipare agli open day sarà sufficiente contattare il numero di telefono 3662517968 anche tramite whatsapp. Agli stage parteciperanno anche il DS Gianni Califano ed il tecnico della prima squadra Ciro Danucci oltre che i primi tesserati, “a sorpresa”, della nuova stagione sportiva della prima squadra. Di seguito le date degli stage:

– Mercoledì 3 luglio, ore 15,30 – Categoria 2007

– Mercoledì 3 luglio, ore 17 – Categorie 2012-2013

– Giovedì 4 luglio, ore 15,30 – Categoria 2008

– Giovedì 4 luglio, ore 17 – Categoria 2009

– Venerdì 5 luglio, ore 17 – Categorie 2016-2017-2018-2019-2020

– Martedì 9 luglio, ore 16 – Categorie 2014-2015

– Martedì 9 luglio, ore 17 – Calcio Femminile categorie dai 5 ai 12 anni

– Mercoledì 10 luglio, ore 16 – Categoria 2010

– Mercoledì 10 luglio, ore 17,30 – Categoria 2011