In vista dell’avvio ufficiale della nuova stagione la Fidelis Andria 2018 comunica l’indizione di una conferenza stampa presso la sala stampa “Montingelli” dello Stadio “Degli Ulivi” per mercoledì 26 giugno alle ore 18. Nell’occasione il Presidente Giuseppe Di Benedetto e l’Amministratore Unico Pietro Lamorte illustreranno i programmi societari e tecnici della stagione 2024/2025. A seguito della nomina del neo DS Gianni Califano e del neo tecnico Ciro Danucci, che saranno presentati dopo il 1 luglio, saranno analizzati i progetti complessivi per la Fidelis. Nell’occasione sarà comunicata anche la sede e le date del ritiro ed i nuovi piani per tutto il settore giovanile Fidelis Young.