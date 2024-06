Il Questore della provincia di Barletta Andria Trani, Alfredo Fabbrocini, ha incontrato negli Uffici della Questura di Via dell’Indipendenza il Presidente della Federazione Regionale Misericordie di Puglia, Gianfranco Gilardi.

Il Presidente ha espresso la massima disponibilità della Federazione, con le sue attrezzature, volontari e automezzi a collaborare nella gestione di servizi di ordine pubblico, nonché in ogni delicata attività, specialmente in materia di “Safety and Security”.

L’obiettivo è quello di creare un vero e proprio partenariato con la famiglia della Polizia di Stato, unendo le esigenze di sicurezza a quelle di tutela della collettività.

Nell’organizzazione di volontariato, infatti, da circa tre anni, è attivo il settore operativo dell’Area Emergenziale Regionale che, di concerto con quella nazionale, ha il compito di pianificare e coordinare le attività emergenziali e assistenziali in materia di grandi eventi e maxi emergenze. Non solo, la Federazione è in costante collegamento con la struttura nazionale, con la quale condivide risorse e servizi fuori regione.

Il Questore, che nell’occasione ha ricevuto la targa della Federazione Regionale delle Misericordie di Puglia, ha avuto la possibilità di apprezzare la grande disponibilità del Presidente Gilardi ed ha rimarcato l’importanza e la necessità di rafforzare il legame con il mondo del volontariato.