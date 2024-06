«I consiglieri comunali Michele e Vincenzo Coratella, Michele Di Lorenzo e Gianluca Grumo esprimono il loro profondo ringraziamento alla CISL per il costante impegno nella lotta contro le lunghe liste di attesa nel settore sanitario, una problematica che sta diventando sempre più grave nella nostra regione». Una nota a firma dei quattro consiglieri rappresentanti di Movimento 5 Stelle, Partito Democratico ed Azione, torna ad esprimere preoccupazione per la vicenda liste di attesa sul territorio dopo il sit in dei giorni scorsi della Cisl.

«In un periodo in cui la salute pubblica è una priorità assoluta, non possiamo ignorare che le lunghe liste di attesa per accedere ai servizi sanitari compromettono non solo la qualità della vita dei nostri cittadini ma mettono a serio rischio la loro stessa sopravvivenza. Grazie all’interessamento di alcuni consiglieri comunali la questione delle lunghe liste di attesa è stata inserita nell’agenda dei prossimi lavori del consiglio comunale attraverso una mozione d’ordine – spiegano i consiglieri – È un modo per affrontare questa problematica, che affligge tanti concittadini, in una sede istituzionale poiché oggettivamente la situazione attuale non è sostenibile e richiede un intervento immediato. Pertanto, chiediamo alla Regione e alle ASL di prendere provvedimenti urgenti per affrontare e risolvere questa crisi. Le soluzioni esistono e devono essere implementate senza ulteriori ritardi. Con fiducia e determinazione, continueremo a lavorare affinché si giunga a una risoluzione rapida ed efficace, per garantire a tutti i cittadini l’accesso tempestivo alle cure di cui hanno bisogno».