«Un anno e mezzo fa siamo stati eletti per cambiare l’Italia sulla base di un programma chiaro che prevedeva anche il completamento del percorso sull’Autonomia differenziata, che è bene ricordare è iniziato con il governo D’Alema, ma né il PD, né il Movimento 5 Stelle hanno portato a termine, ma ora gridano al lupo al lupo senza che in Parlamento siano stati portatori di una sola idea su come attuare un’autonomia che è prevista nella nostra Costituzione». Così il deputato di Fratelli d’Italia, Mariangela Matera, in una nota.

«Un campo largo senza idee, ma che resta unito solo contro Giorgia Meloni, sta spaventando gli italiani e in modo particolare i meridionali, sventolando lo spauracchio dell’Italia divisa in due e con un divario fra Nord e Sud sempre più ampio. Ma ai pugliesi e ai miei concittadini vorrei fare solo una domanda: ma oggi, che non esiste l’Autonomia i servizi, specie quelli sanitari, che abbiamo sono eccellenti? Siamo la provincia con meno posti letto e con un nuovo ospedale che chissà mai se sarà realizzato, ma nel frattempo ha provocato, da anni, la chiusura di quelli di Trani, Canosa di Puglia, Minervino Murge e Spinazzola. Fra quelli che polemizzano c’è qualcuno che oggi può affermare che fra Nord e Sud non vi sia già quel il divario che il centrosinistra ipotizza nel futuro.

È evidente che la nuova legge non solo non spacca nulla, ma anzi punta a ridurre quel gap attraverso non solo l’individuazione dei LEP (livelli essenziali di prestazioni), ma anche delle risorse per garantirli, vale a dire che al SUD arriveranno ulteriori fondi e serviranno governanti in grado di saperli spendere bene, insomma una classe politica diversa da quella di oggi.

Quindi se non si individuano i LEP non se ne fa nulla. Per questo sono convinta che molti di coloro che polemizzano non conoscono il nuovo testo normativo e allora è il caso di rassicurare tutti che il Governo entro 24 mesi dall’entrata in vigore della legge approvata oggi dovrà varare uno o più decreti legislativi per determinare livelli e importi dei LEP. Il trasferimento di funzioni da Stato a Regione sarà possibile solo successivamente alla determinazione dei LEP e nei limiti delle risorse rese disponibili in legge di bilancio. Una cabina di regia del governo nazionale dovrà effettuare periodica ricognizione del quadro normativo in relazione a ciascuna funzione amministrativa statale e delle regioni ordinarie e individuare materie o ambiti di materie riferibili ai LEP sui diritti civili e sociali che devono essere garantiti allo stesso modo in tutto il territorio nazionale».