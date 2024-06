Non si può più accettare che ci siano liste d’attesa così lunghe per esami spesso salva vita in Puglia. E’ la protesta che continua e prendere sempre più vigore della CISL che oggi nelle provincie di Bari e BAT, in 30 piazze, è scesa in campo assieme ai pensionati della FNP, per difendere il diritto alla salute fortemente a rischio in questo momento.

Sempre più una sanità per ricchi. Gli anziani sono tra le prime vittime di questa assenza del servizio pubblico. Obiettivo dunque è quello di tutelare questa categoria ma non solo facendo valere i propri diritti considerando che nell’immediato la Regione deve assolutamente trovare una soluzione tampone.

Ad Andria la protesta, con un sit in particolarmente apprezzato, è stato davanti al Centro Unico di Prenotazione della ASL BT in via Potenza. Fino ad oggi oltre una settantina le persone che hanno già usufruito della procedura imbastita dalla CISL che ha messo a disposizione dei cittadini e delle istituzioni un vademecum ed un numero di telefono, 0809688501, per avere informazioni e contattare il sindacato.

