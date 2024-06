Torna il 17 giugno alle 19.30 l’appuntamento con la Giunta in Quartiere: dopo Borgo Montegrosso, il centro storico, il quartiere San Valentino ed il quartiere Fratta, l’esecutivo cittadino si confronta con la comunità del Quartiere Santa Maria Vetere. L’incontro, concordato con il parroco padre Don Vito Dipinto, don Sabino Troia, si terrà nei locali della parrocchia.

Sono invitati tutti i residenti del quartiere e non solo: la “Giunta in Quartiere” infatti è un appuntamento periodico di incontro che punta a fare partecipare i cittadini ai temi cruciali per l’Amministrazione, oltre a raccogliere spunti di riflessione, segnalazioni e suggerimenti operativi, in un dialogo democratico e aperto con il territorio.