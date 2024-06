Ieri mattina l’assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile della Regione Puglia, Debora Ciliento, ha visitato i cantieri del grande progetto infrastrutturale di interramento della linea ferroviaria che attraversa la città di Andria, insieme ai vertici di Ferrotramviaria, soggetto attuatore, a rappresentanti del Comune di Andria e alla consigliera regionale Grazia Di Bari. Con l’occasione è stato possibile verificare che i lavori di scavo della trincea che ospiterà i binari in città stanno procedendo e che si è riusciti a superare alcune delle problematiche in cui ci si è imbattuti durante i lavori, relativamente alle interferenze con le condutture di gas, fogna ed elettriche e alle caratteristiche del suolo e della roccia da scavare.

“Abbiamo fatto il punto della situazione di un’opera importante per la città di Andria, per il territorio della Bat e per l’area metropolitana del nord barese – ha detto l’assessore Ciliento -. Abbiamo ascoltato e recepito le esigenze del cantiere e osservato da vicino come procedono i lavori in vari punti della città. Il dialogo con Ferrotramviaria è costante e, insieme al Comune di Andria, saremo sempre attenti a seguire l’andamento dei lavori e dare il necessario supporto affinché il Grande Progetto arrivi a compimento secondo le tempistiche dettate dall’Ue. Questo perché la città di Andria merita di avere un collegamento ferroviario moderno, sicuro ed efficiente e di riavere una stazione centrale che, come tutte le stazioni, è luogo di socialità e accoglienza. Inoltre i cittadini meritano di veder le strade liberate da cantieri e interruzioni, così da non dover più affrontare i disagi vissuti in questi ultimi tempi.”