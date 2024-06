La consigliera regionale del M5S Grazia Di Bari ha visitato ieri mattina assieme all’assessora regionale ai Trasporti Debora Ciliento i cantieri del grande progetto di Ferrotramviaria per l’interramento della linea ferroviaria che attraversa Andria.

«Ringrazio l’assessora Ciliento e i vertici di Ferrotramviaria per questo importante momento di verifica sull’andamento dei lavori – dichiara Di Bari – che come è noto stanno procedendo con difficoltà per le criticità riscontrate nel sottosuolo. Una situazione che va monitorata, come stiamo facendo a tutti i livelli istituzionali, perché è indispensabile finire nei tempi prestabiliti e rispettare i tempi di rendicontazione secondo le direttive europee. Ogni attore coinvolto si sta impegnando per questo obiettivo e continueremo a farlo e a monitorare costantemente il cantiere. Lo dobbiamo ai cittadini che hanno dovuto fare enormi sacrifici in questi anni. La città deve ritornare a vivere la sua normalità».