Siamo prossimi a dare il via a “Il Tempo dei Piccoli” ad Andria, la festa dell’infanzia che dal 19 al 23 giugno coinvolgerà grandi e piccini con il suo Teatro più piccolo del mondo, l’assemblea G207 dei bambini e delle bambine, il pensatoio, le storie di Maestri Ribelli, laboratori, spettacoli, cantieri…

Dedicata ai Maestri Ribelli, la X edizione della Festa dell’infanzia diventa una carovana che, dopo aver riscosso tantissimo successo a Ruvo, Terlizzi e Corato, torna ad Andria grazie alla collaborazione e al sostegno dell’Amministrazione, nonché al contributo di Fondazione Cassa Depositi e Prestiti, Progetto Lego, Megamark, Agrolio, Granoro e Roberika.

Con sQuola Garibaldi, il coordinamento di Kuziba Teatro e la direzione di Bruno Soriato, si rinnova e cresce esponenzialmente un appuntamento ormai al suo decimo anno di età. Non “solo” un festival ma una festa che segnala lo sforzo che questa comunità ha intrapreso per farsi città bambina, attenta alle esigenze delle nuove generazioni e di conseguenza pronte a riconoscere ogni fragilità come patrimonio.

Decisiva l’attenzione della stampa a cui chiediamo di condividere l’impresa e approfondirne le coordinate lunedì 17 giugno alle ore 10.30, presso il Chiostro San Francesco ad Andria.

Interverranno: Giovanna Bruno, sindaca di Andria, Daniela Di Bari, assessora alla Bellezza (cultura, beni culturali, arte, sport) e Bruno Soriato, direttore artistico, La Giunta comunale, Gli amici della carovana de il Tempo dei Piccoli.