Domenica 16 giugno, a partire dalle ore 10.30, Largo Torneo si trasformerà in un vero e proprio paradiso per gli amanti degli animali. Il Forum Animalista Andria organizza una giornata dedicata agli amici a quattro zampe, ricca di attività e sorprese. L’evento vedrà la distribuzione di gadget e buoni sconto per i nostri amici a quattro zampe. Ma non solo: la partnership con Working Dogs A.S.D. garantirà la presenza dell’educatore cinofilo Aldo Bucci, che offrirà dimostrazioni pratiche e consigli preziosi su come educare al meglio il proprio cane. Un’occasione unica per imparare le tecniche più efficaci e garantire un rapporto sereno e armonioso con il proprio amico peloso.

La manifestazione sarà un’opportunità per conoscere il Forum Animalista Andria, associazione impegnata nella tutela degli animali randagi su questo territorio. Presenti all’evento Carlo Inchingolo, presidente del F.A.A., Nicla Guido e Daniela Delucia, pronte a rispondere a tutte le domande dei partecipanti. L’evento è patrocinato dal Comune di Andria, in collaborazione con l’assessorato all’Ambiente.