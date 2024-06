Il primo approccio tra le parti, ossia tra Giuseppe Di Benedetto e Ciro Danucci, risale già ad inizio febbraio. La Fidelis, chiamata a sostituire Pasquale De Candia in panchina, dialoga, ragiona e poi corteggia colui che nove mesi prima aveva portato il Brindisi dalla Serie D alla Serie C. Tutto fatto? No. L’accordo salta. L’Andria opta per la promozione di Giuseppe Scaringella da vice a capo-allenatore sino al termine dell’ultima stagione. Finisce il campionato. La Fidelis ha un accordo totale con Nicola Ragno. Poi con Domenico Giacomarro. Poi – storia degli ultimi due giorni, sino all’incontro di ieri – torna a quattro mesi fa. Riprende a dialogare e ragionare con Ciro Danucci. Il nuovo corteggiamento sembra aver prodotto la “fumata bianca”: salvo nuovi colpi di scena, sarà lui a guidare i biancazzurri nel prossimo campionato di Serie D. Radiomercato, inoltre, racconta di un accordo di massima anche con Gianni Califano, ds, ex Pro Sesto. In molti considerano praticamente certo il suo arrivo, ma pare che la fase di valutazione non sia ancora terminata. Capitolo calciatori. In attesa di mettere nero su bianco e ufficializzare il nome del nuovo uomo-mercato, Di Benedetto sembra aver raggiunto un’intesa di massima non solo con Da Silva, ma anche con Loiodice e Balba. Mateus Da Silva, brasiliano, è stato il capocannoniere dell’ultimo girone H di Serie D con la maglia del Gravina. Ha vinto il campionato da grande protagonista con la maglia dell’Altamura, invece, Nicola Loiodice, che ieri ha ufficializzato sui propri canali social la mancata permanenza sulla Murgia. Del parco giovani della Fidelis, infine, dovrebbe far parte anche Daniele Balba, esterno offensivo del 2006, utilizzabile anche in mezzo al campo. Nonostante la giovane età, vanta già un campionato da titolare con la maglia del Manfredonia: ha contribuito anche con quattro reti alla salvezza diretta dei sipontini.