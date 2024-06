«Il Partito Democratico è il primo partito della provincia Bat alle elezioni europee. Il 33.07% dei voti ottenuti rappresenta un risultato straordinario, figlio del grande lavoro che le segreterie e i militanti svolgono quotidianamente sul territorio». Così il segretario provinciale del Pd, Lorenzo Marchio Rossi.

«Il primato del Partito Democratico- afferma Marchio Rossi – è indiscutibile e viene rafforzato da un dato in particolare: il Pd è risultato il primo partito nei tre capoluoghi, a Bisceglie a Margherita di Savoia e a Spinazzola. Una vittoria netta e senza possibilità di discussione».

«Questo risultato – prosegue il segretario – trova la sua chiave nella grande affermazione di Antonio Decaro. I 31.222 voti (su 38.532 totali al Pd nella Bat) ottenuti dal neo europarlamentare rappresentano un dato incredibile anche in virtù delle dimensioni ridotte della nostra provincia rispetto alle altre. Con Antonio Decaro la Bat sarà rappresentata in Europa nel migliore dei modi. Un grande risultato è anche quello ottenuto da Shady Alizadeh, premiata dalla nostra provincia da 3.427 preferenze, a lei va il nostro plauso».

«In questo quadro – aggiunge Marchio Rossi – l’unico rammarico è rappresentato dalla sconfitta alle amministrative di Trintapoli. Eravamo fiduciosi di conseguire un risultato diverso, ma rispettiamo il voto popolare. La nostra proposta rappresentava l’unica vera svolta per la città, ma purtroppo gli elettori non hanno accolto il nostro messaggio».

«Quanto accaduto a Trinitapoli non cancella però lo straordinario consenso ottenuto in questa tornata elettorale. Ringrazio per l’impegno i sindaci e tutti gli amministratori che non fanno mai mancare il proprio sostegno al partito e ai suoi militanti. Proprio a loro, ai militanti e ai simpatizzanti, va il mio grazie più grande. Con il loro cuore, la loro passione e la loro vicinanza alla comunità tengono vivi i nostri circoli rendendoli un punto di riferimento per i cittadini troppo spesso delusi e traditi da una politica distante dai loro bisogni. Il Partito Democratico fa sentire la sua vicinanza alla gente ed è questo il segreto del nostro successo. Andiamo avanti – conclude Marchio Rossi – con la consapevolezza di essere sulla strada giusta, a dirlo sono i fatti».