«Con 9.796 voti il Partito Democratico è il primo partito ad Andria. Un risultato che come Segretario cittadino non può che rendermi soddisfatto e del quale ringrazio non solo i dirigenti, gli amministratori e i militanti del nostro Partito, ma anche tutte quelle forze di centro sinistra che hanno collaborato con il PD e che fanno parte della maggioranza al governo di questa città: Andria Lab, ABC e Futura.

Il 36,71% dei cittadini ha scelto di votare il PD, riconfermando la fiducia per questa Amministrazione a trazione PD con Giovanna Bruno Sindaco.

Una riconferma, però, che rappresenta uno stimolo a fare di più e meglio, perché la buona Politica cammina anche sulle gambe dei buoni amministratori.

Antonio Decaro è uno di questi e ad Andria è risultato il più suffragato. A lui i nostri auguri di buon lavoro, certi che anche da europarlamentare farà bene.

Il Sud, la Puglia e Andria sono in Europa con Decaro, con il Partito Democratico».