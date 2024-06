Hanno preso il via a Roma i Campionati europei di atletica leggera. Andria protagonista con Pasquale Selvarolo (mezzofondista-Fiamme Azzurre) e Francesco Fortunato (marcatore – Fiamme Gialle). I due atleti gareggeranno oggi s 8 e domani 9 giugno nelle proprie specialità. Il messaggio di incoraggiamento del sindaco Giovanna Bruno.

«Forse per la prima volta nella storia dell’atletica leggera andriese, ben due nostri giovani talentuosi rappresentano la Città federiciana in quel di Roma, ai campionati europei.

Francesco Fortunato ci ha abituati al suo volto e ai suoi fantastici traguardi, di gara in gara, di successo in successo. Emerge sempre di più anche Pasquale Selvarolo, altro meritevole atleta che si sta facendo spazio nel mondo dello sport. Si tratta di ragazzi che hanno lavorato sodo nel tempo, sfidando le carenze logistiche e la fatica dell’attività fisica a questi livelli.

Ma la passione, la forza di volontà, la grande determinazione li hanno portati fin qui.

Siamo orgogliosi! Mai come in questo momento devono sentire la vicinanza affettuosa e il sostegno forte della loro Comunità, di noi tutti. Sono un vanto tutto andriese che dobbiamo incoraggiare al massimo, ammirati del loro percorso e dei successi che stanno inanellando, gara dopo gara. Ancora più bello e commovente, il loro forte attaccamento alla nostra Città. Ne sono parte integrante, attiva, e contribuiscono a portarne alto il nome. Siamo loro grati.

Per chi fosse a Roma, sarebbe bello seguirli dal vivo, oppure comodamente da casa.

Giunga loro l’abbraccio emozionato e riconoscente di tutta la Città di Andria che ad una sola voce grida “Forza ragazzi!”».