Nuovo appuntamento convegnistico della Banca di Andria di Credito Cooperativo che, di concerto con Unagraco Trani (Unione Commercialisti ed Esperti Contabili), promuove per mercoledì 12 giugno (ore 16 / Auditorium I.I.S.S. “Ettore Carafa”/ Via Bisceglie / Andria) un incontro informativo- formativo sulla programmazione regionale 2021/ 2027 in materia di bandi e nuovi strumenti agevolativi. L’evento gode del patrocinio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Trani, dell’Ordine degli Avvocati, dell’Ordine degli Architetti e del Circolo della Stampa Bat “San francesco di Sales”.

«Dopo il positivo riscontro fatto registrare dal seminario di studi sul tema della recente Riforma Fiscale del Governo centrale – ricorda il presidente di Bda, Paolo Porziotta – questa volta abbiamo inteso spostare l’obiettivo su un argomento altrettanto sensibile. Approfondire tutte le opportunità messe a disposizione dal Governo Regionale in favore di una utenza vasta ed eterogenea. Lo faremo con l’ausilio e l’intervento del direttore generale di Puglia Sviluppo, dottor Antonio De Vito, che ci accompagnerà nell’approfondimento dei percorsi più snelli e corretti per agevolare l’accesso alle varie misure a Pmi, professionisti, operatori economici, giovani e start up. Vale a dire – conclude PorzIotta – proprio quelle categorie cui il nostro Istituto di Credito guarda da sempre con crescente attenzione, giacchè rappresentano in definitiva l’indiscutibile volano per la crescita e lo sviluppo economico della nostra comunità».

«Abbiamo condiviso con piacere l’organizzazione di questa iniziativa – sottolinea il presidente di Unagraco Trani, Fedele Santomauro – che consentirà ad una platea di potenziali utenti di conoscere nel dettaglio, direttamente dal soggetto gestore, le novità più recenti in materia di Bandi Nidi, Pia, Mini Pia Turismo. Con il corredo di obiettivi, requisiti, candidature, documentazioni, tempistiche e casistiche. Una full immersion di sicuro interesse». Modererà l’incontro Vincenzo Rutigliano, giornalista / Il Sole 24 Ore.