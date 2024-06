Nei giorni scorsi, personale della Sezione Polizia Stradale B.A.T., ha preso parte alla giornata sulla sicurezza stradale “Road Show”, svoltasi presso la Scuola Secondaria di Primo Grado “P.N. Vaccina” di Andria, coinvolgendo le classi prime e seconde dell’Istituto.

L’incontro, organizzato dal Dott. Pierpaolo Bonerba di ASSET (Agenzia Regionale Strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio), in collaborazione con il Professor Felice Mansi e con la Sezione di Polizia Stradale B.A.T., fa parte del progetto “La strada non è una giungla”, finalizzato a sensibilizzare i più giovani ad un uso consapevole della strada.

La prima parte della giornata, dal taglio prettamente teorico, dopo il saluto della Dirigente Scolastica, Dott.ssa Francesca Attimonelli, ha visto il susseguirsi di diversi interventi, in particolare, del Dottor Bonerba e di personale della Sezione della Polizia Stradale di Andria capeggiata dal Dirigente, dott.ssa Lucia Adele Merli.

Successivamente l’incontro ha assunto una connotazione più pratica e, grazie al supporto di due esperti della Cooperativa CAPS, Vito Squeo e Greta Russo, attraverso l’uso di specifici visori tridimensionali, i ragazzi, immersi in un mondo creato dalla realtà virtuale, hanno avuto la possibilità di provare ciò che si percepisce percorrendo la strada, a piedi o a bordo di qualsiasi mezzo, sotto l’effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti.

Lo scopo della giornata è stato quello di sensibilizzare ogni ragazzo ai rischi cui va incontro approcciandosi alla strada con leggerezza, rendendolo consapevole dei pericoli e delle insidie che la stessa nasconde.

Solo così ognuno di loro ha potuto comprendere che “la strada non è una giungla” e che col giusto approccio, e con le giuste indicazioni, tutti possono diventare portatori sani di sicurezza.