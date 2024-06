Andria c’è. Andria raddoppia: Francesco Fortunato e Pasquale Selvarolo. Due volte Andria, dunque, ai campionati europei di atletica leggera, che hanno preso il via questa mattina allo stadio “Olimpico” di Roma. Terza manifestazione continentale in carriera per Fortunato, dopo Berlino 2018 e Monaco di Baviera 2022: sarà in gara domani, dalle ore 18, nella 20 km di marcia. È uno dei migliori interpreti del panorama europeo. E punta a qualcosa di importante.

Domenica mattina – start alle ore 9 – tocca invece a Pasquale Selvarolo, impegnato nella mezza maratona continentale. Per lui sarà il “battesimo” ad un campionato europeo senior, ma le ambizioni non mancano di certo.

