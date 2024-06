Tende tecniche, rulli e domotica: si torna in “aula” per una formazione specifica questo pomeriggio a partire dalle 18,30 presso “BrùStudio” in via Bovio 66 ad Andria. Ad organizzare l’evento l’Ordine degli Architetti PPC della BAT assieme proprio al “BrùStudio” e Kadeco. Obiettivo è quello di esplorare il mondo delle tende tecniche applicate all’interior design assieme ai nuovi ritrovati di domotica e materiali sostenibili. Al centro dell’incontro, in pratica, la casa del futuro grazie agli interventi di saluto del Presidente dell’Ordine degli Architetti BAT Andrea Roselli, il co-owner di Brù Studio Riccardo Bruno ed il responsabile Kadeco Italia Siro Gastaldello.

L’incontro rientra negli eventi formativi ed informativi voluti per questa primavera dall’Ordine della BAT e condivisi con partner privati.