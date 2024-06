Il Club Storie e Motori Federiciani ha conquistato il Valletta Concours, il prestigioso concorso di auto d’epoca che si è svolto a Malta nei giorni scorsi. Il club, unico partecipante italiano, ha portato in gara una selezione di auto d’epoca di grande valore, rappresentando con orgoglio l’eccellenza del patrimonio automobilistico italiano.

La partecipazione del Club Storie e Motori Federiciani al Valletta Concour è stata un vero successo. Le auto del club, accuratamente restaurate e curate, hanno conquistato l’ammirazione della giuria e del pubblico, ottenendo numerosi premi e riconoscimenti, tra cui:

1°assoluto di categoria per la Lancia Delta Rosa Pink (equipaggio A. Sanguedolce – M. Lorusso)

2°assoluto di categoria per la Jagua xk8 (equipaggio R. Ruta – N. Maggio)

2° assoluto di categoria per la Fiat 500A (equipaggio S. Fasciano – M. Perla).

Questo risultato è frutto della passione e della competenza dei soci del club, che da anni si dedicano alla valorizzazione e alla conservazione delle auto d’epoca. Il loro impegno è stato fondamentale per portare a Malta un pezzo di storia automobilistica italiana, contribuendo a promuovere l’immagine del nostro Paese all’estero.

Un’occasione per celebrare l’eccellenza italiana

Il successo del Club Storie e Motori Federiciani è motivo di grande orgoglio per Andria e tutto il territorio. Le auto d’epoca sono testimonianze preziose della nostra storia e del nostro ingegno, e il club ha dimostrato ancora una volta la capacità del nostro Paese di eccellere in questo settore.

La partecipazione al Valletta Concour è stata un’occasione unica per celebrare la bellezza e il fascino delle auto d’epoca italiane, e per dimostrare al mondo la passione e la competenza degli appassionati italiani. Il Club ha dato lustro al nostro Paese, e il suo successo è un motivo di grande soddisfazione per tutti gli amanti delle auto d’epoca.

Un futuro ricco di successi

Il Club Storie e Motori Federiciani non si ferma qui. Il club continuerà a partecipare a prestigiosi concorsi di auto d’epoca in Italia e all’estero, promuovendo la cultura e la passione per le auto storiche, e a portare l’eccellenza italiana nel mondo delle auto d’epoca.