A quasi 6 anni dalla chiusura resa necessaria dalla scoperta di fibre d’amianto sotto la pavimentazione, la scuola media “Enrico Fermi” di Andria riabbraccia la propria palestra. Una giornata di festa quella vissuta dalla comunità scolastica e che ha coinvolto alunni, genitori e docenti, con tanto di taglio del nastro alla presenza dell’amministrazione comunale. Era il 2018 quando la palestra è stata chiusura per consentire le operazioni di rimozione delle fibre d’amianto. Una volta eliminate non restava che realizzare la nuova pavimentazione, ma gli intoppi non sono mancati, comportando una grave fase di stallo. Ad inizio 2024 finalmente la svolta, con l’inizio dei lavori conclusivi.

Per troppo tempo la scuola ha dovuto fare a meno di uno spazio importante per la crescita degli alunni, dovendo ricorrere a soluzioni alternative che comunque hanno permesso all’istituto di andare avanti, nonostante tutto.

L’anno scolastico corrente è terminato, dal prossimo settembre la palestra – con la sua nuova pavimentazione – andrà a regime per coltivare tutte le attività sportive previste.

Il servizio.