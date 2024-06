Da luogo abbandonato a sé stesso, in balia dello scarico abusivo dei rifiuti, a patrimonio naturalistico pienamente valorizzato e adesso visitabile in totale sicurezza. È la nuova vita delle miniere di bauxite, il sito minerario a cielo aperto che sorge ad una decina di chilometri da Spinazzola, nel cuore del Parco Nazionale dell’Alta Murgia. L’area, la cui scoperta risale al 1935 e diventata, tra gli anni Cinquanta e Ottanta, uno dei più importanti giacimenti minerali in Europa per l’estrazione della bauxite, è stata riaperta al pubblico dopo una serie di interventi di recupero degli habitat e delle specie faunistiche. Questa mattina l’inaugurazione, in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente.

Un progetto di recupero finanziato nell’ambito del Programma Operativo Regionale 2014/2020 e che ha permesso di restituire una preziosa risorsa naturalistica e paesaggistica alla comunità, che adesso avrà il compito di preservarla.

