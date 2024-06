Cambiano gli assetti dirigenziali della Polizia di Stato nel territorio della BAT. In attesa dell’arrivo, nelle prossime settimane, di altre 65 unità, che andranno ad incrementare il personale attualmente in servizio, è tempo di nuove nomine nella sesta provincia.

La prima riguarda il Commissariato di Trani, dove subentra come nuovo dirigente il Vice Questore Raffaele Fiantanese, che precedentemente ricopriva l’incarico a Canosa di Puglia. Prende il posto di Claudio Spadaro, già da qualche mese chiamato a dirigere il Commissariato di Cerignola.

Cambio al vertice anche a Canosa, dove arriva come nuovo dirigente il commissario capo Pasquale Cusano, già operativo nella Squadra Mobile di Foggia.

La terza nomina riguarda infine l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura BAT, dove Giacinto Carelli (precedentemente in servizio in Calabria) prede il posto, in qualità di responsabile, del Vice Questore Bruno Napoletano, attuale Capo di Gabinetto del Questore, Alfredo Fabbrocini.

Impegno, entusiasmo e voglia di far crescere il territorio della BAT sotto il profilo della sicurezza. Così i tre dirigenti si apprestano ad affrontare i loro nuovi incarichi nella sesta provincia. Il servizio.