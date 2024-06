Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma di fra Vito Dipinto, parroco della chiesa di Santa Maria Vetere, in vista dei festeggiamenti in onore di Sant’Antonio di Padova.

«Carissimi amici devoti del Santo,

Carissimi fedeli tutti della parrocchia di Santa Maria Vetere, anche quest’anno ci accingiamo a vivere la nostra bella Festa in onore del Santo di Padova a cui la nostra comunità di S. Maria Vetere si affida e si onora di avere come suo speciale protettore. Viviamo questo momento di gioia in un anno particolare: stiamo celebrando gli 80 anni dall’istituzione della nostra amata Parrocchia e ci piace pensare a quanti in questi ottanta anni di vita comunitaria hanno vissuto all’ombra di Sant’ Antonio e si sono affidati alla sua potente intercessione per impetrare le Grazie da Dio nostro Padre.

Quest’anno poi è particolare anche perché siamo alla vigilia del grande Giubileo del 2025 che ci vedrà impegnati come chiesa Cattolica ad essere nel mondo “pellegrini di Speranza”.

Ci piace allora con il nostro caro Santo di Padova iniziare sin da ora questo nostro pellegrinaggio di speranza e – così come ci ha invitato papa Francesco -metterci alla scuola della preghiera perché solo attraverso di essa possiamo sviluppare e diffondere in noi e intorno a noi quei semi di Speranza che produrranno sicuramente Vita Nuova, quella che Cristo ha inaugurato con la sua morte e risurrezione. La preghiera è un sentimento affettivo dell’uomo che aderisce a Dio, è un colloquio devoto e familiare con Dio è una sosta della mente illuminata per godere di Dio … queste e tante altre le definizioni della preghiera che Sant’Antonio ci consegna nei suoi Sermoni.

Mettiamoci allora alla scuola di Sant’Antonio, dottore evangelico e facciamo della preghiera il centro vitale della nostra esistenza per essere nel mondo uomini e donne che in ogni momento seminano speranza. Affidiamoci al Santo di Padova e a Lui in modo particolare affidiamo tutti coloro che attraverso il loro impegno e sostegno economico permettono di realizzare ancora questa festa in suo onore. Grazie a tutti e : “evviva Sant’Antonio”».

Programma

Tredicina Sant’Antonio: dal 31 maggio al 12 giugno 2024 ore 19.00 Celebrazione Eucaristica

4 Giugno 2024

ore 18.30 Accoglienza della reliquia di San Francesco proveniente da La Verna

ore 19.00 Celebrazione Eucaristica a seguire fiaccolata verso la Parrocchia “Sacre Stimmate” -Andria.

5 Giugno 2024 ore 19.00 Celebrazione Eucaristica e mandato agli animatori dell’oratorio estivo.

6 Giugno 2024

ore 19.00 Celebrazione Eucaristica

ore 20.00 Adorazione Eucaristica e Cena francescana c/o Oratorio parrocchiale

8 Giugno 2024 Celebrazione Eucaristica e affidamento a Sant’Antonio dei ragazzi che riceveranno il sacramento della Cresima. Accoglienza della Reliquia del beata Encarnacion Rosal , riformatrice delle religiose Betlemite figlie del Sacro Cuore di Gesù.

09 Giugno 2024 Durante tutte le sante Messe affidamento alla Beata Encarnacion Rosal – Betlemita

ore 10.00 Celebrazione Eucaristica con tutti i ragazzi/e che hanno ricevuto la I° Comunione

ore 19.00 Celebrazione Eucaristica e affidamento dell’Europa a Sant’Antonio

10 Giugno 2024

ore 19.00 Celebrazione Eucaristica presieduta dal rev. padre Rocco Iacovelli, ex parroco della parrocchia

ore 20.00 Conclusione Torneo – Memorial Alex

11 Giugno 2024

ore 19.00 Celebrazione Eucaristica presieduta dal rev. padre Nicola Andreola, ex parroco della parrocchia

ore 20.00 Presentazione del Libro “Cristo Vita Nostra” – meditazioni antoniane di mons. Antonio Basile

12 Giugno 2024

ore 19.00 S. Messa e Benedizione di tutti coloro che portano il nome di Antonio. Preghiera di benedizione dei portatori del Santo e delle portatrici della reliquia

ore 20.00 Transito di Sant’Antonio

13 Giugno 2024 SOLENNITA’ DI SANT’ANTONIO

Durante le Sante Messe verrà benedetto e distribuito il Pane di SANT’ANTONIO

Sante messe ore 07.30 -09.00 – 11.00

ore 19.00 Celebrazione Eucaristica presieduta dal nostro Vescovo mons. Luigi Mansi a seguire processione.

Itinerario Processione Sant’Antonio :

Chiesa (partenza), piazza Santa Maria Vetere, Via Magg. Galliano, via Padre Savarese, via Cap. Nicola Cicco, via prof. Riccardo Jannuzzi, via Gen. Arimondi, via Mons. Emanuele Merra, via Saccotelli e Lotti, via Pietro I° Normanno, via De Deo, via Annunziata, via Cirillo, via Priorelli, via Santa Maria Vetere, piazza Santa Maria Vetere, Chiesa.

Sabato 15 giugno 2024 Ore 18.30: XII EDIZIONE CORTEO SANT’ ANTONIO

Itinerario Corteo Storico:

Chiesa (Partenza), P.zza S.M.Vetere, Via N. Labroca, Via F. Priorelli, Via C. Caneva, Via E. Todi, Via L.Cadorna, Via Castromonte, Via Orsini, P.zza Ruggiero Settimo, Via O. Jannuzzi, Via A. de Gasperi, Via G. Bovio, P.zza Umberto I, Via San Francesco, Via De Anellis, P.zza Catuma, Via Vaglio, Via La Corte, Via F. d’Excelsis, Via F. Giugno, Via Porta La Barra, P.zza Porta La Barra, Via S.M. Vetere, Chiesa.

I frati minori e il comitato festa Sant’Antonio, invitano ad esporre il drappo antoniano sui balconi delle proprie abitazione, è possibile richiedere il drappo Antoniano presso la parrocchia.