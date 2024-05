Adesso è ufficiale: il termine dei lavori per l’interramento ferroviario slittano a fine anno. In realtà la Regione Puglia ha dato a Ferrotramviaria il termine del 31 dicembre 2024 come punto d’arrivo non solo della costruzione delle opere ma anche del collaudo. Esattamente quando saranno passati mille giorni dall’apertura del cantiere avvenuto ad inizio aprile del 2022. Dopo l’installazione del ponte in ferro su via Bisceglie si lavora ancora alla trincea in particolare su via Milite Ignoto, viale Gramsci e via Lissa. Trincea che è comunque quasi tutta completata anche con le pareti laterali in cemento armato. Si lavora ancora sulle vasche di raccolta delle acque mentre è stato installato un nuovo attraversamento sul prolungamento di via Madrid al momento strada senza uscita. Lavora parallelamente anche l’Enel in via Bruno Buozzi per la presenza di un cavo elettrico in media tensione che si sta provvedendo a spostare. A giugno, spiegano da Ferrotramviaria, si procederà con la copertura delle stazioni di Andria Nord, nei pressi dello stadio Sant’Angelo dei Ricchi, ed a seguire anche di Andria Centro e di tutta la zona centrale interrata.

La sensazione è che l’estate e l’inizio dell’autunno possano essere un periodo determinante per intravedere comunque un termine, almeno esterno, delle opere considerando che poi sarà necessario anche un po’ di tempo per completare tutte le procedure burocratiche e tecniche di collaudo delle opere. Parallelamente si sta lavorando anche alla realizzazione del nuovo mercato ortofrutticolo in viale della Costituzione che sarà consegnato al Comune il 31 agosto prossimo. Ad oggi, da quel 4 aprile 2022, sono comunque trascorsi 788 giorni di lavori sui circa tre chilometri di tracciato interrato, in sostanza duecento in più rispetto ai 574 inizialmente previsti.