Riportiamo di seguito una nota a firma del sindaco di Andria, Giovanna Bruno, in merito alle ultime attività di controllo della Polizia Locale su chi abbandona rifiuti in strada:

«Telecamere e fototrappole continuano ad essere di supporto alla polizia locale per il contrasto agli abbandoni illeciti di rifiuti. Si perlustra tutta la città, individuando gli incivili che insozzano e deturpano, molti dei quali ovviamente non in regola con il pagamento della Tari. Controlli a tutto spiano, che continueranno ancora. Deferimento all’autorità giudiziaria dei colpevoli e sequestro delle auto usate per tali condotte. Non arretriamo da questa battaglia.