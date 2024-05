L’associazione sociale e culturale “IdeAzione” ha organizzato la terza edizione di “Vini/le” nella città di Corato presso la sala ricevimenti “Villa Bianca” sita in viale Monte Cotugno 9.

L’evento, che si terrà venerdì 31 Maggio 2024, riproporrà ancora una volta le prelibatezze del nostro territorio accompagnate da tanta buona musica. Gli ospiti potranno degustare prodotti tipici nostrani, direttamente da appositi stand denominati “il rosticcere”, “il casaro”, “il pastaio” ed “il grigliere, il tutto accompagnato da del buon vino delle tre cantine andriesi “Conte Spagnoletti Zeuli”, “Bruno” ed “Agresti”. Cornice dell’evento sarà la musica del guest star Dj Ninni Bellifemine e del gruppo musicale live “Vascolici”.

Per l’acquisto delle prevendite e per informazioni su costi e/o prenotazioni dell’evento sarà possibile rivolgersi direttamente alla segreteria dell’Associazione Sociale e Culturale “IdeAzione” sita in Via Vespucci 44/46 ad Andria, oppure sarà possibile contattare il numero 370 3716711.