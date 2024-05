Domenica 2 giugno 2024, la Chiesa celebra la Solennità del Corpo e Sangue del Signore, occasione per testimoniare la nostra fede nella presenza reale di Cristo nel Sacramento dell’Eucaristia.

Con la Processione del Corpus Domini noi portiamo tra le strade dell’esistenza umana Cristo, compagno di viaggio di ogni persona e così manifestiamo una Chiesa che “resta nella città”, caricandosi sulle proprie spalle “Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d’oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla Vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore”. (Gaudium et Spes, 1).

La Solennità del Corpo e Sangue del Signore sarà celebrata nelle tre Città della Diocesi:

Zona pastorale di Minervino Murge

Giovedì 30 maggio 2024 Parrocchia B.V. Immacolata

ore 19:00 concelebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo Mons. Luigi Mansi, a seguire la processione Eucaristica.

Percorso della processione:

Via Imbriani, Corso Garibaldi, Via Mazzini, Piazza Gramsci, Corso Matteotti, Piazza Bovio, Corso De Gasperi, Piazza de Deo, Via Innocenzo XII, Chiesa Madre.

Zona pastorale di Canosa di Puglia

Sabato 1° giugno 2024 Parrocchia Gesù Liberatore

ore 19:00 concelebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo, a seguire la processione Eucaristica

Percorso della processione:

Via N. Capurso, Via P. Borsellino, Via R. Livatino, Via G. Falcone, Via A. Saffi, Via Kennedy, Piazz Imbriani, Piazza Vittorio Veneto, Corso S. Sabino, Chiesa S. Sabino.

Città di Andria

Domenica 2 giugno 2024 Parrocchia Madonna della Grazia

ore 19:00 concelebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo, a seguire la processione Eucaristica.

Percorso della processione:

Chiesa Madonna della Grazia, Via Mons. Giuseppe Ruotolo, Via delle Querce, Via Castel del Monte, Via P. Savarese, Via Gen. G. E. Arimondi, Piazza Santa Maria Vetere, Via Santa Maria Vetere, Piazza Porta La Barra, Via Orsini, Piazza Ruggero Settimo, Via O. Iannuzzi, Piazza Imbriani, Via A. De Gasperi, Via Porta Castello, Via Vaglio, Via La Corte, Chiesa Cattedrale.