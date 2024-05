La relazione tra gli spazi interni e quelli esterni, tra l’abitato e la natura, tra la nostra cultura e la vita quotidiana. Un pensiero riportato in ogni singolo progetto ideato, immaginato e realizzato in tutto il mondo ma con un ponte pratico ed ideale con il Giappone. E’ stata una lectio magistralis particolarmente partecipata e dal grande valore formativo quella organizzata dall’Ordine degli Architetti della BAT nella sede tranese di Palazzo Covelli con l’arch. Francesca Singer partner dello studio di architettura e design giapponese SANAA, accompagnata dall’arch. Enrico Armellin. Entrambi hanno raccontato alcuni dei progetti più famosi dello studio, con sede a Tokyo, e fondato da Kazuyo Sejima e Ryue Nishizawa nel 1995. Il confronto con architetti di livello internazionale è uno dei progetti più importanti del nuovo corso dell’Ordine degli Architetti BAT.

«Oltre ad eventi formativi specifici della pratica dell’architettura – ha spiegato il Presidente arch. Andrea Roselli – stiamo invitando qui da noi studi molto importanti a livello internazionale e che ci dimostrano che tipo di architettura nel mondo si esplica. Soprattutto ci fanno vedere l’architettura ad un livello talmente alto che serve sia a noi un po’ per sognare e per cercare di andare avanti ma anche ai giovani per credere nel lavoro che svolgono e per raggiungere questi risultati che evidentemente non devono essere solo di questi studi internazionali ma possono anche essere legati ad architetti locali».

Lo studio SANAA, tra le altre cose, ha già vinto il premio Pritzker nel 2010, uno dei massimi riconoscimenti a livello internazionale per l’architettura. Stessa cosa è accaduta allo studio Chipperfield con l’arch. Rodrigo Carrasquer già ospite lo scorso anno dell’Ordine degli Architetti BAT. Per l’arch. Singer, comunque, 13 anni di importante lavoro nello studio SANAA di cui 5 a Tokyo. Ora impegnata in diversi progetti a Milano.

«L’arch. Singer ha avuto questo premio di poter aprire una sede distaccata dello studio qui in Italia – ha spiegato l’arch. Roselli – Ringrazio per questo importante evento l’Arch. Greta Torsello, le commissioni che hanno partecipato alla realizzazione di questo evento che sono quella cultura, comunicazione e formazione e speriamo di poter andare avanti così con eventi di questa portata».

Lo studio SANAA ha realizzato progetti internazionali come il 21st Century Museum of Contemporary Art a Kanazawa in Giappone, il New Museum negli Stati Uniti o il Rolex Learning Center EPFL in Svizzera. Particolare attenzione nel corso dell’evento formativo è stata posta anche sui particolari adoperati nel corso delle progettazioni da SANAA come per esempio la volontà di creare grande continuità negli spazi senza mai creare disparità nel passaggio tra un ambiente all’altro grazie anche all’utilizzo importante dei vetri. Costante l’alternanza tra pieni e vuoti ma anche la flessibilità degli ambienti e la facilità di attraversamenti nella progettazione per esempio di musei o spazi pubblici. Obiettivo di SANAA è quello di valorizzare le attività che si svolgono all’interno dello spazio progettato più che l’edificio stesso con grande attenzione anche all’utilizzo dei materiali.

Dopo i primi due eventi formativi ora l’Ordine degli Architetti BAT attende il 31 maggio ed il 1 giugno per Open! Studi Aperti prima di un mese di giugno ricco di altre attività in tutta la provincia BAT.