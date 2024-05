Nuovo fine settimana all’insegna del maltempo in Puglia. Lo fa sapere la Protezione Civile regionale, che ha diramato un avviso di allerta gialla su tutto il territorio pugliese, ed in particolare sulla Puglia Centrale Adriatica. Nella giornata di domani sono previste infatti precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. L’allerta è valida dalle 8 di sabato 25 maggio e per le successive 12 ore.