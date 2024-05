La terza giornata dell’Anteprima del Festival della Legalità – IV edizione, 23 maggio Giornata del ricordo della strage di Capaci, ha visto l’arte e i giovani protagonisti assoluti. Le classi terze della Scuola Secondaria di Primo grado hanno partecipato ad un confronto pubblico sul libro “La stanza di Agnese”, ed. La Meridiana, ispirato alla figura di Paolo Borsellino, testimone di legalità di cui il Festival ha raccontato la storia nella sua seconda edizione. Gli studenti si sono misurati, dopo un’accurata preparazione, con Osvaldo Capraro, autore del libro da cui poi è stata tratta la pièce teatrale a cura di Meridiani Perduti, con protagonista Sara Bevilacqua. La nota e triste vicenda di Paolo Borsellino viene raccontata e letta con gli occhi di Agnese, sua moglie da sempre al suo fianco. L’evento è stato organizzato e promosso dall’istituto comprensivo “Vittorio Emanuele III-Dante Alighieri”, accompagnato dall’esibizione del coro scolastico.

Altro gruppo di studenti, altra scuola protagonista nella realizzazione dei (DI)SEGNI di LEGALITA’: due murales ispirati al tema della Legalità sono stati realizzati dalle classi del triennio del Liceo Artistico dell’I.I.S.S. “G. Colasanto”, sulle mura di cinta dell’ospedale “L. Bonomo”, giusta autorizzazione da parte della Direzione Generale della Asl BT. Gli studenti si sono ispirati alle figure di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, ed a tutte quelle parole e pensieri dedicate alla partecipazione ed all’impegno. Il progetto rientra nell’ambito del progetto formativo “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”, ex Alternanza Scuola Lavoro.

«E’ un’operazione di arredo e di riqualificazione urbana attraverso l’arte ispirata ai temi della legalità – ha spiegato il sindaco Giovanna Bruno alla presentazione pubblica dei murales – E’ la giornata del ricordo della strage di Capaci. Non dimentichiamo, non possiamo farlo. Vogliamo impegnarci anche noi a far camminare sulle gambe di uomini autentici, a partire dai nostri giovani, i valori della giustizia e della legalità per cui altri si sono battuti».

L’Anteprima del Festival termina oggi 24 maggio con un doppio appuntamento: in sala consiliare, incontro di formazione a cura dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro d’Area Metropolitana di Bari-Bat ed alle 20.30 al Chiostro di San Francesco il “Carosello dei Corti”, la proiezione dei lavori sul tema della legalità realizzati dagli studenti delle scuole andriesi.

Chiuderà la serata, sempre al Chiostro, il lavoro teatrale di Franco Ferrante e Lidia Bucci con gli ospiti della Masseria San Vittore per il progetto Senza Sbarre, con la collaborazione degli Amici per la Vita – onlus, dal titolo “U ciucciariedde de Riccardo”.

Tutti gli eventi dell’Anteprima sono documentati dai piccoli giornalisti dell’Associazione Tutt’Altro.