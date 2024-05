Un incontro tra i “grandi” del mondo, si è svolto lo scorso weekend il “World Race walking tour” a La Coruna, competizione di atletica che ha visto parte anche l’andriese Nicola Lomuscio. Una occasione sicuramente per mettersi alla prova e per testare quanto fatto fino ad ora concludendo la gara con un crono di 1. 24’ 28’’.

«E’ andata molto bene, ho seguito alla lettera quanto mi ha detto il mio allenatore. Un anno fa non avrei mai immaginato un risultato del genere, ma stando a quanto fatto e alle sensazioni avute, si può ancora fare meglio» – ha sottolineato il marciatore andriese al suo rientro in Italia. «Adesso preferisco seguire il mio allenatore e arrivare passo passo a qualcosa di veramente importante».

Il ventenne andriese adesso è al lavoro per i campionati italiani assoluti in programma a giugno e per gli assoluti under23 a luglio.

«E’ stato bello gareggiare con le persone più forti del pianeta, campioni del mondo e atleti di livello olimpico. Grazie a chi mi ha sostenuto per questa trasferta e ha permesso tutto ciò».