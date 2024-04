Saverio Raimondo torna ad Andria per una serata da non perdere: venerdì 12 aprile lo stand-up comedian più politicamente scorretto d’Italia sarà all’Auditorium Mons. Di Donna alle ore 21:00 con il suo irresistibile Live. L’appuntamento è organizzato dal Circolo dei Lettori di Andria e dalla Biblioteca Diocesana San Tommaso D’Aquino e sarà l’occasione per annunciare la data di riapertura di quest’ultima dopo due anni di lavori di riqualificazione.

L’evento servirà a sostenere simbolicamente l’acquisto dell’insegna della nuova Biblioteca. la biblioteca è un organismo che cresce, ma questa che abbiamo attraversato è una vera e propria metamorfosi! La nuova Biblioteca, con oltre 1000 mq di spazi riqualificati, comincia a svelarsi e non vede l’ora di tornare a vedersi ripopolata! Un luogo di aggregazione e cultura pronta a rilanciare la sfida culturale.

Per l’occasione torna in città un amico della Biblioteca: Saverio Raimondo!

Saverio Raimondo è come l’orchestra sul Titanic: mentre il mondo affonda, lui continua a fare battute. Su tutto: sul clima, sulla Terza Guerra Mondiale, sulla sua vita privata. Dal sesso alla tecnologia, dalla casa alle tasse, non c’è aspetto della nostra vita quotidiana contemporanea che non possa essere digerito grazie alla satira irriverente e all’umorismo spudorato di Raimondo.

Classe 1984, inizia come autore di Serena Dandini a 18 anni. Ha partecipato a diversi programmi tv, radiofonici e ha lavorato con tutti i fratelli Guzzanti. Negli anni è stato definito «l’unico stand up comedian italiano che sembra vero» (Riccardo Staglianò – la Repubblica), «il più bravo comico in circolazione» (Aldo Grasso – Corriere della Sera), «miglior satiro attualmente in Italia» (Riccardo Bocca – L’Espresso). Nel 2021 l’artista ha prestato la sua inconfondibile voce sia nella versione originale inglese che nel doppiaggio in italiano a Ercole Visconti, il cattivo di “Luca”, pellicola Pixar – Disney diretta da Enrico Casarosa, candidata come miglior film d’animazione ai recenti Premi Oscar. Nel 2023 ha pubblicato il comedy album “Live a Studio 33”. Attualmente lavora a “In altre parole” di Massimo Gramellini su La7, conduce “Prendila Così” di Rai Radio 2 con Diletta Parlangeli, firma le sue recensioni impossibili su Robinson – la Repubblica.