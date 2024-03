Terza vittoria consecutiva, tre gol e sempre più miglior attacco del torneo, quarto risultato utile consecutivo e Paganese battuta al “Degli Ulivi” con una gran ripresa. E’ la Fidelis di Scaringella che regola anche i campani nel settimo incontro della storia tra le due squadre, il primo però tra i dilettanti, e consolida il piazzamento playoff arrivando sino alla terza piazza. Si torna ad un mobile 4-3-3 con Jefferson punta più avanzata e Strambelli-Varsi il tandem di ali. Rientra Padalino in difesa dopo il turno di squalifica. Dall’altro lato Agovino propone un 3-4-2-1 con Porzio punta più avanzata e Iannone-Mancino alle sue spalle. Il vento spira forte su Andria.

Ma la partenza della Fidelis è fulminea e dopo neanche un giro di lancette è Giambruzzi a liberarsi a destra ed a servire al centro Jefferson il cui tocco in porta viene intercettato da Esposito. Al primo calcio d’angolo del match a favore la squadra di casa passa: è una pennellata quella di Strambelli che Donida trasforma in gol alla sua prima rete stagionale in campionato dopo le due segnate in Coppa Italia. La Paganese però dopo lo svantaggio alza decisamente il suo baricentro e ci prova subito Setola con un tiro deviato due volte prima di terminare in corner. Giambuzzi dall’altro lato continua a mettere palloni interessanti in area come al 26’ quando Galeotafiore ed Esposito combinano quasi un pasticcio con Jefferson in agguato. All’alba della mezz’ora arriva però il pari: azione tutta in velocità con uno scambio rapido tra Mancino e Setola, tocco in area dove Porzio non deve far altro che depositare di testa il pallone in rete a porta vuota. Manovra in velocità marchio di fabbrica della formazione di Agovino e dei suoi interpreti. Langella sfiora subito il raddoppio con un tiro secco che finisce di un soffio sul fondo. Ci prova anche Iannone con una conclusione che finisce alta. La palla in profondità per Porzio viene intercettata dal tocco decisivo di Donida. Un primo tempo divertente che lascia il posto ad una ripresa vivace soprattutto nei primi minuti. Agovino sceglie subito di cambiare con Orefice in campo al posto di Iannone. Ma la squadra del tandem Scaringella-Frezza parte forte. Riefolo da destra al centro per Jefferson bravo a stopparla meno a calciarla. Cecere ci prova dal limite con un tiro sospinto anche dal vento ma troppo alto. Strambelli ci prova direttamente su calcio di punizione, palla sul fondo. Ma è clamoroso l’errore in fase di impostazione della Paganese sulla rimessa dal fondo. Palla rischiosa di Esposito per Langella che si fa rimontare da un caparbio Giambuzzi bravo a crederci ed a recuperare palla prima di depositarla alle spalle dell’estremo difensore dei campani. Gioia Fidelis, tanti rimpianti della Paganese per un gol che gli ospiti non metabolizzano subito.

Ed anzi continua a premere sull’acceleratore la Fidelis nonostante il vantaggio ed è Riefolo a scheggiare la traversa con un tocco di prima. Arriva anche il palo colpito dalla squadra di casa questa volta sul calcio d’angolo di Strambelli direttamente in porta e la palla che danza sulla linea sino al tocco di Mancino che la deposita sul montante sfiorando un clamoroso autogol. La Paganese con un’azione manovrata arriva però vicina al pari con un tocco sotto di Mancino servito da Orefice ma il suo pallonetto è largo non di molto. Al 21’, però, passa ancora la Fidelis: azione avviata palla a terra da Strambelli, sfera per Jefferson sulla destra e cross centrale su cui combinano un pasticcio Del Gesso ed Esposito. Varsi dall’altro lato non deve far altro che depositare il pallone in rete per il tris di casa ed il suo personale terzo gol consecutivo che chiude difatto il match. La Paganese è tutta nel tiro di Orefice, facile per Baietti, e nella conclusione di Perulli da poco entrato, bloccata a terra sempre dall’estremo difensore di casa. Si rivede in campo in casa Fidelis anche Michele Scaringella dopo una assenza di diverse settimane per infortunio. Ora sfida esterna per la squadra di Giuseppe Scaringella che potrà tornare in panchina dopo aver scontato le quattro giornate di squalifica. La Fidelis sarà di scena domenica prossima sul campo del Santa Maria Cilento.