L’8 marzo di cento anni fa nasceva Walter Chiari (nome d’arte di Walter Annichiarico), uno dei più grandi talenti della scena italiana, volto-simbolo del varietà televisivo. Istrionico e grande improvvisatore, Walter Chiari ha lasciato traccia del suo percorso artistico in tv, al cinema e soprattutto in teatro. Nato a Verona l’8 marzo 1924 e deceduto a Milano il 20 dicembre 1991, Walter Chiari ha sempre mantenuto un legame affettivo molto forte con Andria città natale della sua mamma. Per questo l’Amministrazione Comunale vuole rendere omaggio a questo grande artista attraverso una serie di iniziative, alcune imminenti e altre che giungeranno in estate con l’inaugurazione dell’Arena “Walter Chiari” a Largo Giannotti.

Il Comitato Centro Storico di Andria, il Comune di Andria – Assessorato alla Bellezza e la Presidenza del Consiglio Comunale hanno organizzato nei giorni 8, 9 e 13 marzo le seguenti iniziative:

→ 8 marzo 2024 a Largo Giannotti a partire dalle ore 15.30 sarà allestita una mostra di manifesti dei film di Walter Chiari, nella cornice di un incontro informale con i residenti del luogo, per condividere memorie e aneddoti legati all’artista.

→ 9 marzo 2024 nella sala consiliare del Comune di Andria, alle ore 18 presentazione del libro “Walter Chiari 100 e… lode” scritto dal critico cinematografico Domenico Palattella Circolo, a cura del del Circolo del Cinema “Dino Risi”, edito da Delli santi Editore. L’evento è in collaborazione con il Circolo del Cinema “Dino Risi” di Trani.

→ 13 marzo 2024 presso la Biblioteca Comunale alle ore 10 ed alle ore 18, visione di selezioni dei film di Walter Chiari, con interventi istituzionali, nonché col contributo dei critici cinematografici Domenico Palattella e Raffaello Castellano, che offriranno approfondimenti e riflessioni sulla vita e l’opera dell’attore. Le proiezioni comprenderanno spezzoni tratti da: IL GIOVEDI (1964), di Dino Risi; L’AMICO DEL GIAGUARO (1958), di Giuseppe Bennati; WALTER E I SUOI CUGINI (1961), di Marino Girolami; SONO STRANA GENTE (1966), di Michael Powell; LA BIDONATA (1977), di Luciano Ercoli. E poi proiezione integrale del corto BAGNINO LOVER (1963), dal film corale LA DONNA DEGLI ALTRI É SEMPRE PIÚ BELLA.

«E’ questo un momento importante e significativo per la nostra comunità – sottolinea l’assessore alla Bellezza Daniela Di Bari – per ricordare e conoscere il talento e l’eredità di Walter Chiari, artista del panorama cinematografico italiano, conoscere il costume del tempo e quanto della città in cui è nato ha coltivato e riportato nel suo percorso artistico è motivo di gratitudine. Vivere la gioia dell’incontro accanto alla conoscenza e ai luoghi è esperienza culturale ed è segno di relazioni che si intrecciano nel tempo».

Per il presidente del Consiglio Comunale Giovanni Vurchio «le origini pugliesi di Walter Chiari, in particolare andriesi, hanno sicuramente influenzato la sua personalità e il suo stile di recitazione. Commemorare il centenario della sua nascita in un clima di festa e partecipazione è un modo significativo per onorare il suo contributo all’arte e alla cultura italiana».