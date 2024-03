La Bottega del Commercio Equo e Solidale “Filomondo” insieme alla Caritas diocesana di Andria e con il coinvolgimento dei giovani in Servizio Civile Universale, propone alla cittadinanza un percorso formativo, gratuito, intitolato “Generazioni attive”.

Con la sua presenza nella città di Andria la bottega “Filomondo” non si limita a promuovere prodotti provenienti dal cosiddetto “sud del mondo”, ma è anche impegnata nell’educazione al consumo critico attraverso azioni rivolte a tutte le fasce d’età.

Gli operatori e i volontari hanno riconosciuto la necessità di riproporre i temi della povertà nelle sue varie forme, della disuguaglianza nell’uso e nello sfruttamento delle risorse mondiali, di una giusta valorizzazione del lavoro, attraverso una giusta retribuzione dei produttori, in realtà minori o periferiche nel contesto dell’economia mondiale, temi propri della sensibilizzazione al commercio equo e solidale, contestualizzati nel tempo in cui viviamo.

Destinatarie della proposta sono appunto tutte le “generazioni”, cioè cittadini di ogni età, pronti a interrogarsi sul proprio ruolo in quanto consumatori attivi, responsabili, consci che le proprie azioni influiscono sulla realtà in cui vivono fino a “generare” il cambiamento.

Il percorso si articola in quattro incontri che vertono sulla conoscenza degli obiettivi dell’Agenda 2030, particolarmente quelli miranti alla riduzione della povertà e delle disuguaglianze; sulla natura delle povertà nel mondo contemporaneo, per arrivare alla riflessione su quello che può essere il ruolo del cittadino consumatore attivo e su come acquisirlo.

Gli incontri si terranno presso la sede della Bottega “Filomondo” in Via Bologna 115 alle ore 19.00. di seguito i temi e i relatori che si alterneranno. Invitiamo ad utilizzare il QRCode per segnalare la propria presenza:

mercoledì 6 marzo: “Agenda 20230: squilibri e sostenibilità” – dott.ssa Gabriella Calvano, docente UniBa

mercoledì 13 marzo: “Povertà vecchie e nuoce” – Giovanna Magistro, presidente Meters

mercoledì 10 aprile: “Il ruolo del consumatore attivo nel sistema economico globalizzato” – Piero Schepisi, presidente della Bottega “Unsolomondo” – Bari

mercoledì 17 aprile: “Il commercio equo e solidale come proposta sostenibile. Le Carte del Commercio equo e solidale” – Tavola rotonda

Per info: bottegafilomondogmail.com; 0883.674449