Martedì 27 febbraio, alle ore 19.00, presso il Museo Diocesano “San Riccardo” di Andria in Via De Anellis, 46, si terrà il seminario “La città che verrà: trasformazioni urbanistiche ad influenza positiva” che vedrà ospite l’Urbanista del Politecnico di Milano Elena Granata.

Il convegno è inserito nel ciclo di appuntamenti della Scuola di Politica proposta dal Forum di Formazione all’Impegno Sociale e Politico della Diocesi di Andria per l’anno formativo 2024 dal titolo “TrasformAzioni”: Vita Nova della partecipazione politica”.

Un seminario che approfondirà i cambiamenti e le trasformazioni che interessano le nostre città influenzando positivamente o negativamente la vita di chi le abita.

Un incontro che guarda alla complessità delle sfide, umane ed esistenziali, che riguardano la città moderna e che devono essere affrontate con competenza, sperimentazione e processi di condivisione.

Le città, in forme diverse, ospitano oggi la maggior parte della popolazione mondiale e rappresentano il punto di congiunzione tra le persone e l’ambiente. È nelle città che si costruisce il senso civico, l’uguaglianza, la democrazia, la giustizia e la buona politica.

Le città, in continua evoluzione, non possono prescindere dalla creatività e dall’impegno di tutti coloro che la abitano e/o la vivono, per renderle maggiormente vitali e vivibili. Le città, inoltre, crocevia di una moltitudine di bisogni e funzioni sociali che ci chiamano a ragionare, tutti, amministratori politici, stakeholder e cittadini, su questioni prioritarie quali l’ecosistema, la sicurezza, la mobilità, il lavoro, l’educazione, la cura.

Da questi presupposti, muove l’impegno del Forum a interrogarsi sulle sfide delle città, a partire dalla nostra Andria e alle trasformazioni in atto all’interno della stessa: (dall’interramento della linea ferroviaria alla contesa costruzione della bretella della tangenziale, fino agli innumerevoli cantieri pubblici e privati attivi e alla costruzione di una ciclovia urbana). Azioni ad impatto urbanistico che influenzano l’agire quotidiano e che, se elaborate senza una progettualità che coinvolga tutti i portatori di interesse ne condizionano fortemente gli equilibri e il benessere sociale.

Ci faremo aiutare da uno dei massimi esperti, in tema di urbanistica, la prof.ssa Elena Granata che sui temi della “costruzione delle città” lavora da decenni producendo una notevole bibliografia. Elena Granata, anche vicepresidente del Comitato Scientifico e Organizzatore delle Settimane Sociali dei Cattolici in Italia, è autrice anche di “Placemaker. Gli inventori dei luoghi che abiteremo” (Einaudi, 2021) e “Il senso delle donne per la città. Curiosità, ingegno, apertura” (Einaudi, 2023), tra gli ultimi suoi testi che affrontano il tema della trasformazione delle città.

L’incontro sarà moderato dall’architetto Rosangela Laera, già Assessore all’Urbanistica del Comune di Andria.

La partecipazione al convegno è libera e gratuita, tuttavia, per ottenere l’attestato è necessario iscriversi inviando una mail a [email protected] con gli estremi dei dati anagrafici e/o compilando il form al link: https://forms.gle/Z5nf4ovTcy7egNxc8. Per l’ottenimento di crediti formativi è necessaria la frequenza dell’80% delle lezioni.

Il percorso è promosso, oltre che dal Forum di Formazione all’Impegno Sociale e Politico della Diocesi di Andria e da Cercasi Un Fine, anche da Azione Cattolica Italiana Diocesi di Andria, Biblioteca diocesana “S. Tommaso d’Aquino” Andria, MEIC Andria, Ufficio di Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi di Andria.