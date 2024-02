Il recupero e l’uso del dialetto andriese rappresenta un ‘esperienza preziosa per la comunità locale, oltre che un vero e proprio evento culturale che mette in risalto lo spaccato della società andriese osservata nelle sue tradizioni, nella sua storia e nelle sue innumerevoli sfaccettature. Già lo scorso anno, l’Amministrazione comunale con Deliberazione di Giunta Comunale n.45 del 23 Marzo 2023 ha istituito la prima “RASSEGNA TEATRALE IN VERNACOLO”, svoltasi nei mesi di aprile e maggio grazie alla partecipazione delle compagnie teatrali, degli oratori e delle associazioni del territorio senza scopo di lucro. Considerato l’esito positivo dell’esperienza e la risposta partecipata della cittadinanza, il Comune di Andria intende raccogliere, mediante avviso pubblico, tutte le manifestazioni di interesse, al fine di realizzare la nuova edizione della Rassegna in vernacolo. L’edizione 2024 sarà dedicata alla memoria della prof.ssa Antonia Musaico Guglielmi la cui operazione di recupero del dialetto andriese consente ancora oggi di proteggere la lingua comunitaria dal rischio imminente di erosione. La rassegna si svolgerà nel prossimo mese di aprile e l’avviso è rivolto alle compagnie teatrali, agli oratori ed alle associazioni senza scopo di lucro con sede ad Andria, che abbiano desiderio di proporre una rappresentazione teatrale in vernacolo.

In allegato i dettagli e le modalità di partecipazione all’avviso pubblico che dovrà pervenire, entro e non oltre il 15 Marzo 2024 mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: [email protected]