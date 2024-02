La Cooperativa Artigiana di Garanzia ha una nuova “casa” ad Andria. Venerdì 16 febbraio 2024 si è tenuta l’inaugurazione della nuova Sede sita nel cuore di Andria, in via Regina Margherita 84, all’interno di uno splendido immobile completamente riqualificato.

Tante le Autorità presenti, tra cui il Sindaco di Andria, avv. Giovanna Bruno, la dott.ssa Angela Partipilo Segretario Generale della CCIAA, la dott.ssa Angela Pacifico Direttore Generale di Confartigianato Bari-BAT-Brindisi, i rappresentanti delle Banche partner (Banca Popolare di Puglia e Basilicata e Banca di Andria Credito Cooperativo) il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale della Cooperativa.

Attualmente sono circa 800 le imprese associate e che si sono affidate alla Cooperativa per l’accesso al credito: con la maggior vicinanza territoriale l’obiettivo è far crescere i numeri per far crescere le imprese.

“Un punto di arrivo e un punto di partenza“ così Giuseppe Di Vincenzo, presidente della Cooperativa Artigiana di Garanzia, definisce la nuova sede “un’apertura che si inserisce all’interno di un progetto di crescita organico e di evoluzione che stiamo percorrendo e che conferma la volontà di distinguerci nel panorama creditizio locale e regionale, anche tramite un segno tangibile come una “Casa” di prestigio, che sia riconoscibile, e al contempo stimola lo sviluppo di un settore che sta cambiando profondamente, fondamentale per le esigenze delle piccole imprese che hanno difficoltà di accesso al credito e ci identifichi sempre più quale loro punto di riferimento“.

Particolarmente sentite le parole del Sindaco, avv. Giovanna Bruno, che ha rimarcato il valore dello strumento Cooperativo a favore delle imprese, ricordando quanto fatto dalla Cooperativa in Andria e nei territori limitrofi in quasi 60 anni di storia, ed ha poi auspicato, dando massima disponibilità dell’Ente Comunale, un dialogo più serrato nell’interesse del tessuto imprenditoriale del territorio.

La Cooperativa Artigiana di Garanzia è aperta per i soci nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 17,00 alle ore 19,00.