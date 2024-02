Dal pomeriggio di lunedì 12 febbraio p.v. la viabilità in prossimità dell’incrocio fra via XXIV Maggio e via Buozzi cambierà ancora. Lo rende noto l’assessore alla mobilità Pasquale Colasuonno. «Si tornerà sostanzialmente a com’era prima dell’ultima variazione, ossia verrà chiuso l’attuale varco che da viale Gramsci porta su via Martiri di Cefalonia, e tornerà a essere percorribile il tratto di via Milite Ignoto che costeggia il Monumento ai Caduti. La buona notizia è che ciò servirà compiere lavori DEFINITIVI su quel tratto di viale Gramsci».

Tuttavia, fa presente l’assessore che «a breve sarà necessario cambiare ancora una volta la viabilità per portare a termine i lavori DEFINITIVI sul tratto coinvolto di via Milite Ignoto. Abbiamo provato a trovare soluzioni alternative ma al momento non ci sono. Invito tutti ancora ad avere pazienza e senso di responsabilità come abbiamo dimostrato fino ad ora e presto questi sforzi saranno ripagati.

Grazie sempre per la comprensione».