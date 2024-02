Uno psicologo tra i banchi di scuola: è il nuovo progetto intrapreso da inizio anno dall’I.C “Mariano- Fermi” di Andria grazie ad un protocollo d’intesa stipulato con l’ “Aipa”, associazione italiana pazienti anticoagulati, sezione di Andria.

Un accordo nato grazie ad un finanziamento dell’associazione andriese e che permetterà all’istituto scolastico di usufruire di una figura professionista ed in particolar modo della dottoressa Anna De Nigris, psicologa e psicoterapeuta per l’intera comunità scolastica. In cambio, l’Istituto scolastico metterà a disposizione dell’associazione i propri ambienti per convegni e riunioni.

«Abbiamo a cuore l’utilità sociale» – ha sottolineato il presidente dell’associazione, l’avvocato Nicola Mario Losito, presidente per la sezione di Andria e vicepresidente di Aipa Puglia. «Per questo motivo abbiamo scelto di finanziare un progetto di ausilio psicologico per studenti e famiglie. Uno strumento sempre più necessario al giorno d’oggi soprattutto tra i più giovani e le loro famiglie».

Un progetto sicuramente in continuità con le attività di supporto già svolte negli scorsi anni presso l’Istituto scolastico e che offrirà all’intera comunità, con il supporto tecnico specialistico della dott.ssa Anna De Nigris, laboratori di classe e sportelli di ascolto per alunni e famiglie. Un accordo che permette alla scuola di andare oltre l’aspetto formativo ma di affrontare anche quello psicologico.

«Siamo stati fin da subito favorevoli a collaborare con associazioni di prevenzione perché come scuola promuoviamo l’educazione alla salute per dare importanza al benessere fisico ma anche a quello mentale» ha spiegato il dirigente dell’istituto comprensivo, Roberto Crescini. «Temi non strettamente didattici ma che concorrono al benessere degli studenti a cui noi teniamo».

Una collaborazione che incorona l’obiettivo perseguito dall’associazione andriese fin dal 2007, un punto di riferimento per pazienti in trattamento con anti-coagulanti orali ma anche per le realtà dell’intero territorio.