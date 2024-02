Il Sindaco di Andria Giovanna Bruno è stata indicata ed eletta all’unanimità quale Vice Presidente della Comunità del Parco Nazionale dell’Alta Murgia. L’avvocato Bruno succede all’allora sindaco di Corato Massimo Mazzilli, ultimo vicepresidente eletto nel 2018, in quanto dopo la conclusione anticipata del suo mandato, il Parco non aveva più proceduto alla nomina del suo vicepresidente.

Giovanna Bruno affiancherà l’attuale Presidente della Comunità del Parco Antonio Decaro. L’elezione è avvenuta questa mattina a Gravina in Puglia, nella convocata assemblea elettiva della Comunità del Parco che aveva all’ordine del giorno oltre la designazione del Vice Presidente anche quella dei rappresentanti della Comunità in seno al Consiglio Direttivo.

«Ringrazio tutti i colleghi sindaci della comunità del Parco Nazionale dell’Alta Murgia per questa nuova designazione ed investitura all’unanimità, che mi gratifica personalmente oltre che istituzionalmente, per il ruolo che viene riconosciuto alla Città di Andria in vari consessi – commenta a caldo il sindaco Bruno – Essere elemento di sintesi e unità nei processi democratici è sempre gratificante, mi sento onorata. C’è un importante lavoro da fare, all’unisono, per valorizzare le potenzialità incredibili che abbiamo, legate al nostro GeoParco, unico per le sue ricchezze ambientali e naturalistiche.

Con lo slancio e l’entusiasmo di sempre e con il desiderio di incarnare il più possibile il senso della rappresentanza territoriale ampia, sono al lavoro sono da subito, provando a dare il mio contributo per questo importante percorso di crescita dell’Ente Parco.

Ringrazio il Presidente della Comunità Antonio Decaro e il presidente del Parco Francesco Tarantini che affiancherò unitamente al nuovo Consiglio Direttivo eletto, ai cui componenti auguro un buon lavoro collegiale». Assieme alla vice presidenza è stato eletto il nuovo Consiglio Direttivo che sarà posto all’attenzione del Ministero per la ratifica.

La Comunità del Parco comprende tredici Comuni : Andria, Altamura, Bitonto, Cassano Murge, Corato, Gravina, Grumo Appula, Minervino Murge, Poggiorsini, Ruvo di Puglia, Santeramo in Colle, Spinazzola. Per il direttivo si è scelto il criterio della turnazione territoriale, procedendo con una elezione che ha consentito per la prima volta l’ingresso dei comuni di Cassano, Toritto, Gravina e Minervino Murge.