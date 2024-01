La Città di Andria saluta con affetto e riconoscenza il questore Roberto Pellicone, prossimo ad occupare pari postazione in quel di Siracusa.

«Sono stati anni intensi, abbiamo lavorato insieme per il raggiungimento di importanti obiettivi per questo territorio – è il commento del Sindaco Giovanna Bruno – Abbiamo mosso quasi contestualmente i primi passi del nostro percorso, ciascuno nel ruolo cui è stato chiamato, con profondo rispetto e collaborativo dialogo. Giungere all’apertura della Questura nel luglio 2021 non è stata cosa da poco: ce l’abbiamo fatta, in perfetta sinergia. Così come affrontare la durezza del COVID. Poi la battaglia continua, costante e determinata ad ogni forma di illegalità, a tutte quelle frange pericolose di mala locale che minano la serenità di una Città, di un territorio. E ancora, il grande lavoro di coordinamento per l’evento mondiale Gucci a Castel del Monte o la visita in questo territorio del Principe di Monaco. Tanti i traguardi raggiunti, tanti semi gettati sul terreno della interazione istituzionale. Auguro al dott. Pellicone, personalmente e a nome di tutta la civica amministrazione, con grande stima, una nuova stagione professionale in altra terra, non meno difficile quanto bella, sicura che il suo entusiasmo per il lavoro e la sua pragmatica capacità di fare squadra saranno il suo bigliettino da visita per fare bene anche in questa nuova sua sfida professionale. La Città di Andria lo ricorderà per la sua abnegazione e signorilità».

Il primo cittadino rivolge le più sentite congratulazioni e auspici di buon lavoro alle promosse dott.sse Strina e Sciancalepore.