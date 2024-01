“La scomparsa del senatore Attilio Busseti lascia inevitabilmente un grande vuoto nell’intera Comunità locale e, soprattutto, in quanti, tantissimi in verità, ebbero modo in passato di conoscerlo e di apprezzarne la statura, prima come Uomo e poi come Politico”. Così l’ex deputato Benedetto Fucci, presidente della Fondazione “O. Jannuzzi” ha commentato la triste notizia del decesso di un personaggio pubblico che ha dato nel tempo lustro e prestigio alla sua amata Andria.

“Più che ricordare le tappe più significative della sua brillantissima carriera di valente avvocato e di politico di razza – non posso non ricordare, in questa triste circostanza, che fu proprio Attilio Busseti, a cavallo del nuovo millennio, a volermi suo successore e neo presidente della “Fondazione Jannuzzi”, con un inaspettato passaggio di consegne che ancora oggi, a distanza di tempo, mi commuove, mi onora e mi gratifica. Ecco perché proveremo nel nostro piccolo, con qualche azione concreta, a tenere ben viva la memoria di questo figlio, sagace, ingegnoso e generoso, della comune Terra natale. Proprio attraverso questa Fondazione, cui lui era particolarmente legato, nel ricordo, ammirato e mai sopito, di un altro concittadino benemerito come il senatore Onofrio Jannuzzi“.