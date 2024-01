Scade il prossimo 22 gennaio l’Avviso Pubblico per Manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di soggetti per l’affidamento in adozione delle aree verdi cittadine. Si tratta del progetto “Adotta il Verde”, deliberato dalla Giunta Comunale lo scorso 19 ottobre 2023.

Per la città, il sistema di aree verdi è importante per la qualità della vita urbana. Tuttavia la sua salvaguardia e l’incremento del patrimonio verde in città richiedono impegno e competenze tecnico-professionali adeguate unitamente a risorse finanziarie, non sempre presenti nella misura necessaria. L’amministrazione comunale crede fermamente nella partecipazione attiva ed è per questo che chiama a raccolta la collettività affidando la gestione di aree a verde pubblico a soggetti privati (persone fisiche o giuridiche) o pubblici interessati (come cittadini, condomini, associazioni, cooperative con finalità sociali, parrocchie, istituzioni scolastiche, enti privati, società private, etc.), la manutenzione di aree già attrezzate a verde di proprietà comunale e la riqualificazione e valorizzazione con relativa manutenzione di altre aree a verde di proprietà comunale, fermo restando che l’area affidata manterrà totalmente funzioni ed usi pubblici in conformità agli strumenti urbanistici vigenti. «Questa amministrazione punta molto sulla partecipazione attiva della collettività per la cura e gestione del bene comune – spiega l’assessore all’Ambiente Savino Losappio – E il patrimonio verde a pieno titolo costituisce il bene di tutti. Per questo invitiamo cittadini, associazioni, enti, parrocchie a collaborare con noi».

Le aree verdi in adozione sono le seguenti: parco giochi di Viale Virgilio; parco delle Rimembranze “Card. C. Ursi”; parco Via Mattia Preti; parco Via Canal; parco Giovanni Paolo II; parco S. Maria Vetere; area “Via Indipendenza”; area “Via Melegnano”; area “Via Villa Glori” ed infine il Giardino del Mediterraneo.

A questo link tutti i dettagli relativi alla Manifestazione di Interesse

https://andria.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/storico-atti/-/papca/display/3228270?p_auth=84SaAfpc