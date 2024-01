«All’esito dell’incontro di questa mattina presso il Ministero della Salute a Roma, alla presenza del Sottosegretario On. Marcello Gemmato, dei tecnici del Ministero e dei parlamentari di centro destra, constatiamo con rammarico che la Regione Puglia ha perso 30 mesi, non rispettando i termini per la presentazione delle progettualità per la realizzazione dei nuovi ospedali di Maglie-Melpignano e Andria e per la ristrutturazione di parte del Policlinico di Foggia». Lo scrivono in una nota i parlamentari di centrodestra che hanno partecipato all’incontro al Ministero con il sottosegretario alla Sanità Marcello Gemmato, intervenuto a riguardo.

«Parliamo di un ingiustificato immobilismo ai danni della salute dei cittadini pugliesi che nel frattempo hanno visto chiudere altri presidi ospedalieri nell’attesa della costruzione dei nuovi nosocomi, mai avviata. La riunione odierna è servita a chiarire lo stato di cose e a verificare l’inattività della Regione Puglia e degli Assessori Lopalco e Palese.

Ringraziamo il Sottosegretario Gemmato per la sensibilità mostrata e per aver fornito tutte le rassicurazioni sul fatto che gli accordi potranno essere sottoscritti ex novo e che le risorse comunque stanziate dallo Stato per la realizzazione di interventi di riqualificazione di vecchi ospedali e costruzione di nuovi non andranno perse, ma anzi potranno essere incrementate.

Vigileremo costantemente sul lavoro della Regione Puglia per evitare il ripetersi di tali nefandezze».