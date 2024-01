«Nel corso delle attività di vigilanza e controllo relativo alla corretta conduzione degli animali di affezione, monitoraggio e segnalazione randagismo nell’ambito del territorio di competenza del Comune di Andria, le Guardie eco zoofile di Fareambiente del Laboratorio verde di Andria, hanno rilevato la presenza di cumuli di rifiuti in via Vecchia Spinazzola all’altezza del cavalcavia della S.P. 2 ex 231 a ridosso dell’ex sala ricevimento Cisternone». Lo si legge in una nota del Laboratorio verde fareambiente Andria, presidente Benedetto Miscioscia.

«L’abbandono dei sacchi di rifiuti verrà segnalato all’amministrazione comunale come da relazione di servizio redatta, per i consequenziali adempimenti di competenza relativi al necessario intervento di rimozione, al fine di prevenire complicazioni di ordine igienico sanitario oltre ad evitare che animali vaganti e non solo cani randagi, possano determinare la rottura di tali sacchi alla ricerca di cibo. Al riguardo, Fareambiente Andria, denuncia e condanna tali incresciosi ed ingiustificati abbandoni, frutto di comportamenti incivili di una minoranza di cittadini ancora riluttanti ad adeguarsi alle regole dell’obbligata raccolta differenziata. Comportamenti scorretti e non consoni al fare civile di una comunità che non possono essere più tollerati, considerato non solo il danno ambientale ma anche all’immagine e al decoro procurato alla nostra città con l’aggravante del danno economico derivante dai maggiori costi necessari per la raccolta e per lo smaltimento straordinario, trattandosi di rifiuti indifferenziati abbandonati e non conferiti secondo le modalità stabilite dall’ordinanza sindacale».