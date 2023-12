«A poche ora dal Natale il gesto nobile di una donna, della sua famiglia raccontano la forza di un si alla vita che non può non farci riflettere. Al marito, alla famiglia della donna va il nostra grazie e il nostro abbraccio collettivo». Tiziana Dimatteo, Direttrice Generale della Asl Bt commenta così la tredicesima donazione dell’anno nella Asl Bt che si è conclusa stamattina e che ha impegnato i clinici dell’ospedale di Andria per oltre 24 ore.

Una donna di Andria di 46 anni ha donato il cuore, il fegato, i reni e le cornee. Nelle sale operatorie dirette Nicola Di Venosa si sono alternate le equipe del Policlinico di Bari per il cuore, del Gemelli di Roma per il fegato, del Policlinico di Foggia per i reni mentre le cornee sono state prelevate da Fabio Massari di Andria e inviate alla Banca degli Occhi di Mestre.

«Questa è la 100esima donazione eseguita nella provincia Bat da quando sono stati istituiti i coordinamenti con la legge 91 del ’99 – dice Giuseppe Vitobello, coordinatore delle donazioni per la Asl Bt – a dare il consenso è stato il marito a cui va il nostro ringraziamento più sentito e tutta la nostra vicinanza in un momento così difficile e doloroso».

La provincia Bat si conferma estremamente generosa e pronta alla donazione: nel 2023 sono state eseguite 13 donazioni di organo mentre il numero delle cornee è salito a duecento.