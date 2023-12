Oltre una cinquantina in tre ore i controlli gratuiti effettuati in Largo Torneo ad Andria dai volontari della Misericordia di Andria nel corso di una iniziativa ideata nell’ambito di iniziative del progetto “AndriaAttiva” in corso di realizzazione da parte della Confraternita andriese dopo la partecipazione al bando regionale Puglia Capitale Sociale 3.0. Obiettivo è quello di creare una fitta rete di servizi utili alla cittadinanza che partano dall’Ambulatorio Solidale “Noi con voi”, dall’Emporio Solidale “Le dodici ceste” e dagli sportelli della Misericordia attivi sul territorio per arrivare ad attività esterne come quella messa in campo domenica nel cuore di Andria.

Glucotest, saturazione, pressione e diverse altre rilevazioni per qualche minuto di prevenzione risultato molto utile a diverse persone che saranno ancora seguite all’interno dell’Ambulatorio Solidale “Noi con voi” di via Pellegrino Rossi.

Altre iniziative di questo genere sono già in cantiere e saranno ripetute in diversi quartieri della città di Andria grazie al prezioso lavoro dei volontari giallociano della Misericordia che quest’anno sta celebrando i 30 anni di attività.

Il servizio completo su News24.City.